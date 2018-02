Eschweiler - Veedelszöch Eschweiler: Die bunte Karawane zieht über die Dörfer

Eschweiler. Traditionell ziehen am Karnevalssonntag in der Indestadt die Veedelszöch durch Röhe, Weisweiler, Nothberg, Hehlrath, Dürwiß und Hastenrath. Hier regnet es nicht nur reichlich Kamelle, sondern man kann auch hier schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf den großen Rosenmontagszug bekommen. Am Veilchendienstag hat man dann noch in Neu-Lohn, St. Jöris und Weisweiler Gelegenheit Blömcher und Kamelle fangen.

Die Veedelszöch am Sonntag

Die Veedelszöch am Karnevalssonntag, 11. Februar: KG Narrengarde Dürwiß, Start 13.30 Uhr ab Festhalle Dürwiß; KG Eefelkank Hastenrath, Start 14 Uhr, Hubertuskapelle Scherpenseel; KG Nothberger Burgwache, Start 15 Uhr, Festzelt am DOM 2000, Nothberg, In den Benden; KG Ulk Hehlrath, Start 15 Uhr, Velauer Straße, Hehlrath; KG Lätitia Blaue-Funken-Artillerie Weisweiler, Start 15 Uhr Rewe-Markt, Kölner Straße; KG Onjekauchde Röhe, Start 15.30 Uhr, ab Stoltenhoffstraße, Röhe.

Der Rosenmontagszug startet am 12. Februar, um 12 Uhr ab der Bergrather Brücke, Bergrather Straße.

Die Veedelszöch am Dienstag

Die Veedelszöch am Veilchendienstag, 13. Februar: In St. Jöris startet der Umzug der IG St. Jöriser Karneval um 14.11 Uhr an der Klosterkirche. Anschließend wird der „Löres von St. Jöres“ verbrannt.

In Neu-Lohn setzt sich die närrische Karawane der KG Kirchspiel Lohn um 16 Uhr ab Festzelt im Stadion am Blausteinsee in Bewegung. Die KG Lätitia Blaue-Funken-Artillerie Weisweiler verbrennt traditionell am Veilchendienstag den Äezebär. Start ist um 16 Uhr ab Festhalle Weisweiler.