Berschroth.

In Bergrath säumten am vergangenen Sonntagmorgen zahlreiche bunt kostümierte Narren die Straßen, voller Vorfreude auf den Regimentszug der Prinzengilde, der dann auch pünktlich um 10.30 Uhr am großen Festzelt an der Weierstraße, angekündigt durch den Klang von Trommeln und Trompeten, loszog.