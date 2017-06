Eschweiler.

Manchmal holen sie einen ein, die Fehler der Vergangenheit. Und dann fällt man in ein tiefes Loch. Ganz so schlimm war es noch nicht, als die Stadt am Montag darüber informiert wurde, dass sich im Fußgängerüberweg der Jülicher Straße an der Einmündung zur Indestraße eine Absenkung breitgemacht hatte.