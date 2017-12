Eschweiler.

Die Stadt will mächtig in Schulen investieren. Genauer geschrieben: in die sogenannte EDV-Ausstattung, also in Computer, Netzwerke, Server und mehr. In diesem Jahr werden insgesamt 450.000 Euro in die Medienentwicklung der Schulen gesteckt, im kommenden Jahr stehen sogar 600.000 Euro zur Verfügung.