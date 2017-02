Eschweiler.

Verbleib in der gewohnten Umgebung auf dem Gelände an der Jahnstraße oder Umzug nach Dürwiß auf die in unmittelbarer Nähe zum Freibad gelegene Anlage des im Jahr 2013 aufgelösten TC Rot-Weiß Dürwiß? Die Mitglieder des Tennis-Clubs Blau-Gelb Eschweiler stehen in den kommenden Monaten vor einer Entscheidung, die die Zukunft des gut 180 Personen starken Vereins maßgeblich prägen wird.