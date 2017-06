Über 80 Oldtimer starten zur Classic-Tour

Eschweiler. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Der Automobilclub Eschweiler veranstaltet die 16. Eschweiler Classic-Tour.

Die 16. Auflage wird auch wieder in 3 Kategorien angeboten; für Anfänger und Genießer die touristische Klasse (ca. 195km), für Fortgeschrittene mit anspruchsvolleren Prüfungen die tourensportliche Klasse (ca. 210km) und für „Profis“ mit Stressfaktor die sportliche Klasse (ca. 230km).

In diesem Jahr wird nicht nur das Nennbüro, sondern auch der Abendempfang und eine Beifahrerschulung einen Tag zuvor im Autohaus Zittel in Eschweiler stattfinden; das Frühstück und die Siegerehrung am Veranstaltungstag in der Festhalle Dürwiß. Alle Sponsoren gilt ein großer Dank; die Programmhefte mit allen Teilnehmern und Sponsoren werden am Veranstaltungstag in der Grabenstrasse (Startbereich) verteilt.

Gestartet wird wie in den Jahren zuvor mitten in der Fußgängerzone (Grabenstraße), damit auch die Zuschauer wieder mehr als 80 Oldtimer bewundern können.

Das erste Fahrzeug wird in der Grabenstraße um ca. 9.20 Uhr gestartet. Der Zieleinlauf findet auf dem Marktplatz in Eschweiler statt; hier wird – wenn alles nach Plan läuft – das erste Fahrzeug um ca. 15.40 Uhr erwartet. Kurz nach dem Start wird dann bereits auf dem Drieschplatz eine Slalomprüfung mit Lichtschrankenmessung stattfinden, die dann kurz vor dem Zieleinlauf im Nachmittagsbereich nochmals bestätigt werden muss.

Die Sportleiter Jo Müller und Gaby Werth haben sich wieder eine tolle Streckenführung überlegt, wo mit Genehmigungen der jeweiligen Städte und Gemeinden tolle Feld- und Waldwege befahren werden dürfen. Auf diesen Strecken werden dann insgesamt sieben Zeit- und Geschicklichkeitsprüfungen zu absolvieren sein. Das älteste Fahrzeug ist ein Fiat Topolino mit gerade mal 21 PS aus dem Jahr 1952. Die Mittagspause findet in diesem Jahr im historischen Kloster Steinfeld statt, wo sich alle Teilnehmer eine kleine Auszeit nehmen können, um bereits 1 Stunde später wieder mit „Chinesenzeichen“ oder „Kartenausschnitten“ den Weg in die Indestadt zum Marktplatz auf sich zu nehmen.

Erstmalig wird der Streckensprecher Michael Gries, der sich im Start- und Zielbereich aufstellt, eine „rote Couch“ für die Zuschauer präsentieren, wo sich aktive und erfolgreiche Motorsportler aus der Region (Jürgen Plumm und Wolfgang Haugg) vorstellen und interessante Anekdoten erzählen werden. Auch der Vorsitzende des Automobilclubs Eschweiler, Lars Dohmen, wird dem Streckensprecher Rede und Antwort stehen und einige Infos zum Club und zur Veranstaltung geben.