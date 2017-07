Eschweiler-Weisweiler.

Groß war es, das Jubiläum des Trompetensounds „Die Weisweiler“. Jenes Orchester, dessen Name die Herkunft verrät, feierte mit 60 Jahren runden Geburtstag und bot in der Festhalle in der Heimat einen Abend lang Musik nonstop. Vor allem das mit eigenarrangierter Live-Musik und mit zwei Kölner Stimmungsbands gestaltete Festprogramm lockte zahlreiche Gäste und Gratulanten an.