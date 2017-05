Eschweiler.

In den vergangenen Wochen hatten sie Glück, die Nothberger, die per pedes zum Burgwache-Domizil Dom 2000 oder zur Euregiobahn-Haltestelle In den Benden unterwegs waren. Das lag am trockenen Wetter. Und kann sich schnell ändern: Wenn die nächsten heftigen Regengüsse über Nothberg niedergehen, könnte die Straße wieder überflutet werden.