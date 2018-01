Eschweiler - Top-Teams aus der Region kicken in der Kaiserhalle

Eschweiler.

Am 13. und 14. Januar geht es wieder rund in der Kaiserhalle. Beim 28. VR-Bank-Cup gibt es jede Menge Fußballaction mit Top-Teams aus der Region der B- und C-Junioren. Ausrichter Germania Dürwiß freute sich einmal mehr ein prallgefülltes Teilnehmerfeld präsentieren zu können, das auch mit zahlreichen Teams aus dem Kölner Raum gespickt ist. In vier Vierergruppen treffen die Teams aufeinander.