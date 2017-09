Tischtennis: Sieg und Niederlage der DJK/SV Eschweiler-Dürwiß

Eschweiler. Sieg und Niederlage: Das sind die Ergebnisse aus den beiden letzten Punktspielen der DJK/SV Eschweiler-Dürwiß in der Tischtennis-Bezirksklasse.

Gegen Eintracht Aachen verpasste DJK/SV Eschweiler-Dürwiß bei ihrer 9:6-Niederlage erneut einen doppelten Punkterfolg. Den Vorteil einer 6:4-Führung konnte die Sechs – wie schon gegen Unterbruch – nicht zum Sieg nutzen. Natürlich klebte den Spielern ein wenig Pech an den Schlägern: Neun Spiele wurden erst im 5. Satz entschieden.

Selbst nach der zwischenzeitlichen Führung gingen von den folgenden fünf Einzeln vier in den Entscheidungssatz, zwei wurden gar erst in der Verlängerung entschieden. Verlässlicher Glanzpunkt der Mannschaft war einmal mehr Uli Simons an Brett 1, der in souveräner Weise seine beiden Einzel sowie mit Wolfgang Hoh ein Eingangsdoppel für die DJKler sicherte. Die weiteren Einzelsiege erspielten Dirk Moitzheim, Rainer Kummer und Wolfgang Hoh. Ergebnisse gegen Eintracht Aachen: Doppel (Sätze): Schüller/Kummer 2:3, Simons/Hoh 3:2, Moitzheim/Huppertz 2:3, Einzel: Simons 2:0, Schüller 0:2, Huppertz 0:2, Moitzheim 1:1, Kummer 1:1, Hoh 1:1

Beim letzten Spiel gegen die Gäste aus Mersch-Pattern lief es wieder richtig rund für die DJKler, die einen glatten 9:2-Erfolg landeten. Bereits der Verlauf der Doppel Simons/Hoh und Schüller/Kummer, die ihren Gegnern klar überlegen waren, ließ auf ein positives Gesamtergebnis hoffen.

Lediglich das Doppel Mischlewitz/Huppertz fand gegen die Merscher Spieler an diesem Abend nicht die richtige Einstellung und unterlag in drei Sätzen. In den folgenden Einzeln ließen jedoch Uli Simons und Peter Schüller, die je zweimal siegten, sowie Alexander Mischlewitz, Marc Huppertz und Rainer Kummer mit je einem Einzelerfolg ihre Gegner erst gar nicht zur Entfaltung kommen, sodass der äußerst knappe Spielverlust von Wolfgang Hoh für die Mersch-Patterner lediglich zur Ergebnisverbesserung diente.

Zum nächsten Meisterschaftsspiel am 4.10.17 erwartet die DJK/SV Eschweiler-Dürwiß die Mannschaft von DJK Westwacht Weiden. Ergebnisse gegen Mersch-Pattern: Doppel (Sätze): Simons/Hoh 3:0, Schüller/Kummer 3:1, Mischlewitz/Huppertz 0:3, Einzel: Simons 2:0, Schüller 2:0, Mischlewitz 1:0, Huppertz 1:0, Kummer 1:0, Hoh 0:1.