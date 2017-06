Eschweiler-Bergrath.

Am vergangenen Samstag wurden in der Bergrather Sporthalle die Vereinsmeisterschaften der Bergrather Tischtennisjugendabteilung ausgetragen. Das von Jugendleiterin Melina Schüller organisierte Turnier verlief reibungslos und zeigte den Verantwortlichen, dass man eine gute Nachwuchsarbeit in Bergrath betreibt.