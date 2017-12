Eschweiler-Bergrath - Tischtennis-Jugendmannschaft des SV Falke Bergrath darf feiern

Eschweiler-Bergrath. Damit hat man bei den Verantwortlichen der Bergrather TT Abteilung nicht gerechnet. Am letzten Spieltag der Herbstrunde hat die Tischtennisabteilung des SV Falke Bergrath einen Meister und zugleich Aufsteiger zu vermelden.

Die zweite Jungenmannschaft hat mit 25:7 Punkten verdient die Meisterschaft in der Jungen- Kreisklasse errungen. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden hatte die Mannschaft zwei Zähler Vorsprung auf den Zweiten der Klasse (VFL Langerwehe). Garanten für diesen famosen Erfolg sind folgende Spieler: Fabian Schaaff, Sinan Keubgen, Niklas Nolden, Clarissa Neander, Florian Engels und Ole Lenzen. Von Beginn der Herbstrunde an machte man den Gegnern klar, dass mit den Falken aus Bergrath in dieser Saison zu rechnen sei.

Besonders erfreulich ist auch, dass neben allen sportlichen Erfolgen auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zu jeder Zeit der Saison stimmte. Dies spricht für den guten Geist innerhalb des Teams. Erwähnen muss man auch, dass die Mannschaft zum großen Teil aus Spielern besteht, die eigentlich noch in der Schülerklasse spielen könnten und das die etatmäßige Nummer 1 nur selten spielen konnte.

Aber nicht nur den Spielern machte diese Saison sehr viel Spaß. Auch den Verantwortlichen des Vereins machte es immer wieder Freude, den Jungs und dem Mädel beim Spielen zuzuschauen. Um die Dominanz der Mannschaft zu verdeutlichen genügt ein Blick auf die erspielten Resultate der einzelnen Spieler: Fabian Schaaff (2:3 Einzelsiege), Sinan Keubgen (16:2), Niklas Nolden: (5:3), Clarissa Neander (12:5), Florian Engels (11:4) und Ole Lenzen (3:1).

Die Spieler/-Innen Sinan Keugben, N. Nolden, C. Neander und Florian Engels stehen aufgrund ihrer starken Leistungen unter den TOP 10 der Spielklasse. Im unteren Paarkreuz konnte sich C. Neander als Drittbeste auszeichnen. Und dies in einer stark „Männer dominierten“ Spielklasse!