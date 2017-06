Thailändische Kulturtage: Verwöhnprogramm für Augen und Gaumen

Eschweiler. Am Wochenende des 1. und 2. Juli sollen in Eschweiler die 5. Thailändischen Kulturtage begangen werden. „Rak Thai“ oder auch „Liebe zu Thailand“ wollen die Thais dieses Festival nennen, zu dem sich Thailänder aus dem gesamten Land treffen werden, um ihr Land und ihre Kultur vorzustellen.

Hierzu wurde der Drieschplatz angemietet, um alle Stände und Pavillons aufnehmen zu können. Einlass ist am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Der Eintrittpreis von drei Euro beinhaltet bereits ein Los für die Tombola. Organisiert wird das Festival von der thailändischen Gemeinde im Raum Aachen in Zusammenarbeit mit der Stadt Eschweiler und der Deutsch-Thailändischen Gesellschaft.

Hunderte Einladungen wurden an Thais in Deutschland versandt, um das bevorstehende Fest möglichst vielen Thailändern bekanntzugeben. Aber nicht nur Thailänder, so das Anliegen der Ausrichter, sondern alle Freunde Thailands und solche, die es werden wollen, sind bei den Kulturtagen willkommen, um ein kleines Stück thailändischer Kultur und Lebensart kennen- und verstehen zu lernen.

Eingeleitet wird das Fest mit der Hymne des thailändischen Königs. Für die Veranstaltung wurde eine thailändische Band verpflichtet, die thailändische Volksmusik und Thai-Pop live darbieten wird.

Die thailändische Tanzgruppe „Nanthaporn“ und eine Tanztruppe aus Belgien zeigen in Originalkostümen volkstümliche Tänze aus den verschiedenen Regionen Thailands und Tempeltänzerinnen werden klassischen Thai-Tanz aufführen. Zu sehen sein werden auch Vorführungen des „Krabbi Krabong“, der alten thailändischen Waffenkampfkunst.

Daneben kann man die traditionelle thailändische Massage kennenlernen. Interessenten haben auch die Möglichkeit, an einem Schnupperkurs zum Erlernen der thailändischen Sprache teilzunehmen.

Auch die Gaumenfreuden werden nicht zu kurz kommen: Thailändisches Essen mit einer Vielzahl von exotischen Gerichten und Spezialitäten aus allen Regionen des Königreichs steht für die Gäste an vielen Ständen bereit. Ein großer Basar wird thailändisches Kunsthandwerk, Schmuck, Wellnessprodukte, Seidenblumen, frische thailändische Lebensmittel, Obst, Gemüse, Textilien und vielen mehr zum Verkauf bereithalten. Für die kleinen Gäste wird ein Schminkprogramm angeboten.

Der Erlös aus dem Eintrittskartenverkauf soll an eine thailändische Schule für geistig behinderte Kinder in Chiang Mai in Nordthailand übergeben werden.

Mit diesem gemeinsamen Fest soll den Gästen, insbesondere den deutschen Gästen, die Gelegenheit geboten werden, ihre Kenntnisse vom südostasiatischen „Land der Freien“ zu vertiefen und persönliche Kontakte zu hier lebenden Thais zu knüpfen.