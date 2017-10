Team der Europaschule Langerwehe holt in Köln Medaillen

Langerwehe/Eschweiler. Ein stattliches Team aus Langerwehe war beim 21. Rhein-Energie-Marathon in Köln dabei. Noch nie war die Teilnehmerzahl der Europaschule so hoch wie in diesem Jahr, Punkt 8.30 Uhr standen neun Oberstufenschüler und fünf Lehrer gespannt und motiviert in den Startlöchern und warteten inmitten tausender, begeisterter Läufer auf den Startschuss zum Halbmarathon.

Trotz kalter Morgenluft und nervenaufreibender Vorbereitungen – etwa Befestigen des Chips und der Startnummer sowie der Kleiderbeutelabgabe kurz vor dem Start – schaffte es die Langerwehe Läufergruppe, sich rechtzeitig in die richtigen Startblöcke einzuordnen. Unterstützt wurden sie von Charlotte Jostock, einer lauferfahrenen Lehrerin, die auf einen Start verzichtete und sich Organisation und Anfeuerung widmete.

Bereits nach einigen Kilometern stand fest: Die in der Schule absolvierten Dauerläufe und trainingsplangeleitete Vorbereitung zeigten ihre Wirkung. Angespornt durch die Menschenmassen an der Strecke bezwang das Langerweher Team die 21 Kilometer. Von der tollen Stimmung getragen erreichten die Lehrer Thomas Janek (1:36h) und Lothar Follmer (1:47h) und die Q2-Schüler Marcel Mohr (1:43h) und Marcel Mrochen (1:47h) als erste der Gruppe das Ziel am Dom.

Während die magische Zwei-Stunden-Marke sogar von vier weiteren Langerwehern unterboten wurden (T. Orschau 1:52h, I. Päivärinta 1:54h, F. van Loon 1:55h), verwirklichten sich mit der Überquerung der Ziellinie alle des Europaschulteams den Traum, einen Halbmarathon zu beenden (C. Mayer & L. Braus 2:00h, A. König & N. Leineweber 2:14h, K. Scherer 2:24h, J. Kieven 2:31h, A. Steffens 2:50h).

Nach einigen Tagen der Erholung steht das Fazit für alle fest: „Nächstes Jahr auf ein Neues!“ Auf dem Weg zur Sportleistungsschule lässt sich dies aus Sicht der Europaschule Langerwehe nur bekräftigen.