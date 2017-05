Talbahnhof: Anarcho-Clown macht Kunst

Eschweiler. Wenn manche Comedians zaubern könnten, wenn manche Zauberkünstler lustig wären, wenn einige Artisten auch mal daneben greifen würden und berühmte Maler abstrakter Bilder zugeben würden, dass sie nicht mal ein Pferd zeichnen können: Dann, ja dann wäre die Welt ein besserer Ort. Dann wäre die Welt ein bisschen „Archie“.

Wer „Clappe, das ist Kunst!“ besucht, wer Archie Clapp erlebt, der bekommt eine Idee von dieser chaotisch-komischen, besseren Welt. Über 90 Minuten reißt der Kleinkünstler in zweiter Generation, der von Kindesbeinen an auf der Bühne steht, die starren Grenzen zwischen Comedy, Artistik und Zauberei nieder. Am Freitag, 9. Juni, ist er im Talbahnhof zu sehen. Das Programm startet um 20 Uhr.

Und das verspricht der Künstler weiterhin: Provokant, schnell, direkt, trotzdem verdammt charmant und immer authentisch gibt Archie Clapp seiner wilden Cross-Genre-Show aus Zauberei und Artistik durch skurrile Geschichten, verrückte Erklärungen und den ständigen Austausch mit seinem Publikum einen Rahmen.

Dass das Kunst ist, steht eigentlich außer Frage. Trotzdem bewegt den Anarcho-Clown die Frage danach, was denn nun Kunst ist. Für eine Antwort darauf muss man sie erleben, die 90 Minuten Frontalentertainment, die Clapp verspricht.

Mit 15 besuchte Clapp für drei Jahre die Artistenschule in Berlin. Mit 18 begann er in der Berliner Kleinkunst- und Comedyszene aufzutreten. Nun ist Clapp deutschlandweit unterwegs. Er ist unter anderem im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten, im Zirkus Flic-Flac und bei Nightwash.