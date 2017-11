Der 11. 11. gehört der Carduck-Gesellschaft

Das Stadtfest zum „Tag des Karnevals beginnt am Freitag, 10. November. Der Samstag – der 11. im 11. – gehört der Jupp-Carduck-Gesellschaft, die dann wie stets ein buntes Programm auf der Bühne am Markt bietet. Was die Gesellschaft im einzelnen vor- und zu bieten hat, lesen Sie in einer unserer nächsten Ausgaben.