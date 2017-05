Tag der Fanfarentrompeter: Musiker aus Dürwiß nehmen teil

Eschweiler. Auch beim 8. Tag der Fanfarentrompeter sind die Kaafsäck wieder mit Freude dabei. Seit nunmehr 58 Jahren ist das Dürwisser Trompetercorps erfolgreich auf den Bühnen in Nah und Fern unterwegs.

Ob im heimischen Dürwiß oder im fernen Münster, ob in großen Sälen, oder in kleinen; die Musiker um Bandleader Dieter Kaltenbach verstehen es, das Publikum zu begeistern.

Auch im Ausland sind sie bekannt. So waren sie bereits zu Gast in Tschechien, der Dominikanischen Republik, auf den Bahamas und auch in den USA. Im vergangenen Jahr sind sie nach Hamburg gefahren und haben das dort stattfindende James-Last-Fanclub-Treffen besucht, bei dem sie bereits mehrere Male gespielt haben. Ob im Karneval oder im Sommer, ob mit oder ohne Gesang, oder auch mit klassischer Big-Band-Musik – stets treffen sie den Geschmack der Zuschauer.

Seit 46 Jahren betreiben die Kaafsäck auch erfolgreich Jugendarbeit. Jugendarbeit ist wichtig. Nicht zuletzt, um den eigenen Fortbestand zu garantieren. Wer gerne mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Die Jugend probt freitags um 18.30 Uhr im Proberaum neben dem Dürwisser Freibad. Im Anschluss sind die „Großen“ ab 20.15 Uhr dran. Für weitere Auskünfte: Telefon 02403/54571.