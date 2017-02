Eschweiler.

Einen spannenden und lehrreichen Ausflug in die Stadtbücherei unternahmen am vergangenen Montagnachmittag 18 Schüler des Städtischen Gymnasiums. Begleitet von ihrer Klassenlehrerin Angela Luz und Medienpädagogin Petra Wolff arbeiteten die Fünftklässler mit Tablet-Computern sowie Desktop-Computern der Bücherei, und mussten dabei so manche knifflige Aufgabe lösen.