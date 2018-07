Eschweiler - Susan Santos macht wieder eine gute Figur bei „Blues meets Rock“

Eschweiler.

Eine gute Figur machte sie schon mal bei ihrem ersten Auftritt in Eschweiler. Die attraktive Spanierin Susan Santos zeigte am Mittwoch in der Schnellengasse in der Clubkonzert-Reihe „Blues meets Rock“, dass gute gleichnamige Musik nicht zwangsläufig aus den USA oder Großbritannien stammen muss.