Eschweiler - Summit IT Consult GmbH verspricht schnelle Entscheidung

Eschweiler.

Der vielzitierte Strukturwandel zeigt sich auch in Eschweiler deutlich an der Zahl spezialisierter Software-Unternehmen, die sich hier ansiedeln. Ein gutes Beispiel dafür ist die Summit IT Consult GmbH. Gegründet im Jahre 2001, befindet sich die über 30 Mitarbeiter starke Firma seit 2016 an der Rue de Wattrelos.