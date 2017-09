Eschweiler-St. Jöris.

Jöris. Es herrschte buntes Treiben auf der Klosterwiese in St. Jöris: Der Spielmannszug der Stoppelhusaren feierte am Wochenende sein jährliches Fest und konnte damit bei gutem Wetter rund 150 Besucher anziehen. Der Spielmannszug um seinen Vorsitzenden Reiner Visser lockte dabei am Samstag viele Gäste mit einem „Menschen-Kicker-Turnier“.