Eschweiler.

Der Schlag war so heftig, dass ganze Häuser erzitterten. Die Bewohner gleich mehrerer Häuser an der Hastenrather Straße Im Stollen trieb es auf die Straße. Und auch Landwirt Hans Peter Stenten, dessen Anwesen sich einige hundert Meter entfernt am Hang des Killewittchens befindet, glaubte zunächst an ein Erdbeben, als ein massiver Ruck die Standfestigkeit sein Hauses auf die Probe stellte.