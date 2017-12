Eschweiler - Status Quo rockt das Eschweiler Music Festival 2018

Eschweiler.

Noch sind weihnachtlich-besinnliche Klänge angesagt. Und die Karnevalszeit mit ihrer ganz eigenen Musik gilt es auch noch zu überstehen. Aber im Sommer wird‘s wieder rockig in der City. So rockig wie lange nicht mehr. Seit Wochen schon ist Eschweilers Kulturmanager Max Krieger, der bekanntlich auch seit 25 Jahren Eschweilers Music Festival auf die Beine stellt, mit der Programmgestaltung für das EMF am ersten Augustwochenende befasst.