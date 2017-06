Stadtmeisterschaft: Wer sind die besten Tennisasse?

Eschweiler. Der Eschweiler Tennisclub Blau-Gelb richtet in diesem Jahr die Tennis-Stadtmeisterschaft aus – zum voraussichtlich letzten Mal auf der Anlage an der Jahnstraße. Meldeschluss für das Turnier, das am Samstag, 1. Juli, beginnt, und mit den Finalspielen und der Siegerehrung am Samstag, 15. Juli, endet, ist der kommende Sonntag, 25. Juni.

Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die einem Tennisverein der Städte Eschweiler und Stolberg oder dem TC Inden angehören oder die in Eschweiler oder Stolberg wohnen.

Für folgende Konkurrenzen kann man sich anmelden:

Einzelwettbewerbe: Damen (offen), Damen B (Spielerinnen der Leistungsklassen 15 bis 23), Damen 30 (Jahrgang 1987 und älter), Damen 40 (Jg. 1977 und älter), Damen 50 (Jg. 1967 und älter), Damen Hobby (Nicht-Medenspielerinnen und LK-23-Spielerinnen ohne Medenspieleinsatz);

Herren A (offen), Herren B (Spieler der Leistungsklassen 15 bis 23), Herren 30 (Jg. 1987 und älter), Herren 40 (Jg. 1977 und älter), Herren 50 (Jg. 1967 und älter), Herren 60 (Jg. 1957 und älter), Herren 65 (Jg. 1952 und älter), Herren Hobby (Nicht-Medenspieler und LK-23-Spieler ohne Medenspieleinsatz);

Juniorinnen (Jg. 1999 und jünger), Mädchen (Jg. 2002 und jünger, Junioren (Jg. 1999 und jünger), Knaben (Jg. 2002 und jünger), Maxi (Jg. 2005 und jünger/Mädchen und Jungen), Mini (Jg. 2007 und jünger/Mädchen und Jungen);

Doppelwettbewerbe: Damen-Doppel (offen), Herren-Doppel (offen), Damen-30-Doppel (Jg. 1987 und älter), Damen-40-Doppel (Jg. 1977 und älter), Damen-50-Doppel (Jg. 1967 und älter), Herren-30-Doppel (Jg. 1987 und älter), Herren-40-Doppel (Jg. 1977 und älter), Herren-50-Doppel (Jg. 1967 und älter), Herren-60-Doppel (Jg. 1957 und älter), Mixed (offen), Juniorinnen-Doppel (Jg. 1999 und jünger), Junioren-Doppel (Jg. 1999 und jünger), Mädchen-Doppel (Jg. 2002 und jünger), Knaben-Doppel (Jg. 2002 und jünger).

Die Konkurrenzen Maxi und Mini werden voraussichtlich am 9. Juli gespielt. Es werden nur Konkurrenzen ausgetragen, für die bis zum Meldeschluss mindestens sechs Meldungen eingegangen sind. Eventuelle Ausnahmen hierzu behält sich der Ausrichter vor. Meldeschluss ist am Sonntag, 25. Juni. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr im Clubhaus des Ausrichters.

Anmelden kann man sich in den Clubheimen des Ausrichters, der ESG sowie beim RWE-Verein und auch im Internet.