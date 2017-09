Stadt rüstet in Schulen weiter auf: Schnelles Netz und neue Computer Von: pan

Letzte Aktualisierung: 19. September 2017, 18:19 Uhr

Eschweiler. Dass der Stadtrat die EDV-Ausstattungen der Schulen verbessern will, ist beschlossene Sache. Und es geht voran: In diesem Jahr werden noch knapp 400.000 Euro in den Ausbau gesteckt, 50.000 Euro wurden bereits für IT-Ausstattung in 2017 ausgegeben.