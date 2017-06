366 Flüchtlinge in städtischen Unterkünften

Zum 1. Juni dieses Jahres waren 366 Flüchtlinge in städtischen oder von der Stadt angemieteten Unterkünften untergebracht.

In der Unterkunft an der Severinstraße in Weisweiler leben 50 Menschen. Für 110 Flüchtlinge konnte eine Wohnung in der Gutenbergstraße gefunden werden.

In der Unterkunft am Stich 30 wohnen aktuell 55 Personen.

Nach wie vor genutzt werden die Baracken am Kraftwerk Weisweiler. Dort übernachten 17 Personen.

In den städtischen Häusern an der Grachtstraße wohnen aktuell 39 Menschen auf der Flucht, die Wohnungen in der Hüttenstraße sind mit 37 Flüchtlingen belegt.

Die übrigen Menschen, die auf ihrer Flucht vor Gewalt, Krieg und Terror nach Eschweiler kamen, wurden in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt. Dies gilt vor allem für Familien mit Kindern.