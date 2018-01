Eschweiler - Stadt investiert Millionen: An vielen Eschweiler Ecken wird kräftig angepackt

Eschweiler.

Von außen macht sie immer noch den Eindruck einer Großbaustelle, die neue Kindertagesstätte am Grünen Weg. Doch im Inneren präsentiert sie sich in schönstem Glanz. Gestern waren die Möbelpacker dabei, die Räume der Kindertagesstätte mit all dem auszustatten, was man hier zum Leben braucht.