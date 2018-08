Eschweiler/Hamich - St.-Donatus-Schützen feiern am Wochenende

Eschweiler/Hamich. Der neue Hamicher Schützenkönig steht fest: Ralf Heuser heißt der Mann, der mit seiner Gattin Sylvia beim Schützenfest der St.-Donatus-Schützengesellschaft Hamich im Mittelpunkt steht. Neuer und alter Jugendprinz ist Daniel Stork, und die neue Schülerprinzessin heißt Giuliana Claer.

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 24. August, 20 Uhr, mit einer Auftakt-Party im Festzelt in der Nähe des Römerweges. Mit dabei sind unter anderem die Heesterne Tanzbäre und De Kättestrüsch aus Gressenich. Am Samstag, 25. August, startet der zweite Tag unter anderem um 14.30 Uhr mit einer Kirmes und einem Kinderwettbewerb.

Der Umzug setzt sich um 19 Uhr in Bewegung, bevor um 20 Uhr der Königs- und Prinzenball gefeiert wird. Für Livemusik sorgt die Coverband Feedback. Der Sonntag, 26. August, beginnt um 11 Uhr mit einer Heiligen Messe im Festzelt; anschließend wird ein zünftiger Frühschoppen gefeiert.

Der große Festzug setzt sich um 17.30 Uhr in Bewegung und die Tanzparty steigt um 19 Uhr. Mit einem Frühschoppen, Mittagstisch und einem Preisvogelschießen klingt das Fest am Montag, 27. August, ab 10.30 Uhr, aus. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.