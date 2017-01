Landesweites medizinisches Netzwerk

Med 360° ist ein medizinischer Dienstleister mit regionalem Fokus im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Bis Ende 2015 firmierte das Unternehmen unter dem Namen RNR (Radiologisches Netzwerk Rheinland).

1300 Mitarbeiter erbringen heute an 38 Standorten in 22 Städten sowohl diagnostische als auch therapeutische Leistungen in den Bereichen Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Neurologie, Onkologie, Orthopädie, Rheumatologie, Pneumologie und Physiotherapie. Nach eigenen Angaben versorgt Med 360° jährlich rund 600.000 Patienten ambulant und stationär.

Das ist jeder fünfte radiologisch und strahlentherapeutisch versorgte Patient in der Region Nordrhein/NRW. Am Standort Eschweiler bietet rund ein Dutzend Ärzte den Patienten neben Strahlentherapie unter anderem auch digitale Mammographie, 3D- und 4D-Ultraschall, digitales Röntgen, sowie Computer- und Magnetresonanztomographie.