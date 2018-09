Eschweiler - Sprachen spielen bei der Volkshochschule wieder eine große Rolle

Eschweiler. Der Sprachenbereich der Volkshochschule Eschweiler bietet Sonderkurse als Aussprache-, Schreib- und Lesetraining an. Man hat dabei die Möglichkeit, verschiedene Sprachen in ihren Grundlagen richtig zu üben und russische und griechische Buchstaben extra zu erlernen.

Malgorzata Müller, Fachbereichsleitung für Sprachen an der VHS erklärt: „Es gibt Sprachen, die anders geschrieben und anders gelesen werden, wie zum Beispiel das Englische. Hier gibt es kaum Regeln, deshalb muss das Gehirn beides separat erlernen. Viele Menschen haben mit der englischen Schreibweise und Aussprache richtig Probleme.

Eine falsche Aussprache führt zu großen Missverständnissen, gerade im Englischen. In vielen anderen Sprachen ist das Gesprochene an das Geschriebene angepasst worden. Wer zum Beispiel Spanisch oder Italienisch oder Russisch gut lesen kann, kann diese Sprachen automatisch seht gut aussprechen. Man kann einem Spanier eine Zeitung sehr gut vorlesen, ohne dass man die Sprache überhaupt versteht.

Man muss aber die Leseregeln vorher kennenlernen, um das Gehirn darauf zu trainieren. Deswegen geben unsere Kurse die Möglichkeit, diese Fertigkeiten zu erlernen und die Aussprache und das Lesen in verschiedenen Sprachen zu trainieren.“

In diesem Semester wird ein Training für folgende Sprachen angeboten: Englisch, Französisch, Russisch und Neugriechisch. Wer sich für Spanisch interessiert und diese Sprache blind lesen möchte beziehungsweise seine Aussprache schnell verbessern möchte, kann kostenlos an der Einführung in die spanische Sprache und Sprachgeschichte teilnehmen. Diese findet am kommenden Montag, 10. September, um 18.15 Uhr in der Volkshochschule statt.

Ebenfalls am Montag, um 20 Uhr findet eine Einführung in die neugriechische Sprache und Sprachgeschichte an. Hier erfährt man, wie alt die griechische Sprache ist und auf welchen Traditionen sie aufwuchs, wie die Schrift entstand und wie das Griechische unsere Sprachen beeinflusst hatte.

Es wird an diesem Abend auch über die griechische Sprachpolitik und über zwei Arten der heutigen griechischen Sprache gesprochen. Im zweiten Teil des Vortrags hat man die Möglichkeit, die neugriechische Schrift, die ersten Wörter und Zahlen zu erlernen. Es gibt Tipps für Lehrwerke und Wörterbücher für alle, die mit einem regulären Kurs für Anfänger ab dem 20. September starten möchten.

Am kommenden Dienstag, 11. September, um 18.15 hat man die Möglichkeit im Rahmen eines Vortages über Island, die isländische Aussprache und die ersten Wörter und Zahlen zu lernen.

Am Donnerstag, 13. September, um 18.15 Uhr kann man in das multilinguale Lernen reinschnuppern. Marga Müller zeigt, wie man mehrere Sprachen gleichzeitig lernen kann. Telefonische Rückfragen und Anmeldung sind möglich unter der Telefonnummer 70270.

Weitere Informationen gibt es im Programmheft der Volkshochschule oder aber auf der Homepage unter