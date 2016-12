Eschweiler.

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Auch die Eschweiler Sportler traten wie gewohnt in vielfacher Hinsicht in Erscheinung. Sehr oft erfolgreich, hin und wieder musste allerdings auch eine zum Sport einfach dazugehörende Niederlage eingesteckt werden. In dieser Ausgabe folgt nun eine (keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Übersicht über die sportlichen Taten der indestädtischen Athleten der ersten sechs Monate des Jahres.