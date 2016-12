Eschweiler.

Schlag auf Schlag ging es im Eschweiler Sport in der zweiten Jahreshälfte weiter. Im Wortsinn in der Squash-Bundesliga oder auf den Tennisplätzen, doch auch Skateboardfahren, Kendo und Wasserball standen auf der Agenda. Auch in der zweiten Jahreshälfte glänzen zahlreiche Athleten mit Spitzenleistungen.