VHS bietet Besuch des Landtag in Düsseldorf an

Die Volkshochschule Eschweiler bietet am Donnerstag, 16. März, von 15 bis 18.15 Uhr einen Besuch im NRW-Landtag in Düsseldorf an.

Treffpunkt ist um 15 Uhr die Eingangshalle des Landtagsgebäudes. Die Leiterin der VHS, Silvia Hannemann, führt durch den Tag.

Als erstes steht ein Vortrag unter der Überschrift „Einführung in die parlamentarische Arbeit“ auf dem Programm. Danach können die Teilnehmer auf der Zuschauertribüen eine Plenarsitzung verfolgen.

Zum Abschluss des Besuchs bietet sich die Gelegenheit zur Diskussion mit einem Landtagsabgeordneten.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anreise zum Düsseldorfer Landtag erfolgt allerdings eigenständig.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 02403/70270 oder per E-Mail an trude.wolff@eschweiler.de möglich.