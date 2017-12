Eschweiler.

Die Sozialdemokraten von Eschweiler-West halten zusammen – so sehr, dass ihr Ortsverein als „OV Pattex“ Eingang in die Geschichtsbücher der SPD an der Inde gefunden hat. Ihre Geschichte lässt sich nach einer einfachen Formel umreißen – und die gab bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen jenes „OV Pattex“ niemand geringerer als NRW-Parlamentarier Stefan Kämmerling zum Besten: „Am Anfang war ein Wagner – und jetzt ist wieder ein Wagner da.“