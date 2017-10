SPD-Ortsverein Eschweiler-Süd zieht zufrieden Bilanz

Eschweiler. Zur Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Eschweiler-Süd hatten sich zahlreiche Parteimitglieder, darunter auch drei neue, in der Gaststätte „Zur Quelle“ in Hastenrath eingefunden. Als Versammlungsleiter wurde Ratsmitglied Peter Gartzen gewählt.

Vorsitzender Georg Maier blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit Landtags- und Bundestagswahl zurück. Gegen Landes- und Bundestrend hätten die Genossen im Eschweiler Süden die Wahlbezirke Bergrath Nord/-Süd, Hastenrath und Nothberg mit großem Abstand zu den politischen Mitbewerbern gewonnen und somit dazu beigetragen, dass Stefan Kämmerling in den Landtag und Claudia Moll in den Bundestag einzogen, so die zufriedene Feststellung.

Maier bleibt Vorsitzender

Dem Bericht der Kassierer war zu entnehmen, dass der Ortsverein über einen soliden Kassenbestand verfügt. Nach der Aussprache zu den Berichten aus den Arbeitsgemeinschaften AsF, 60Plus, Familie, Bildung, Presse und Jusos wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Das Ergebnis der anschließenden Vorstandswahl: Vorsitzender: Georg Maier, Stellvertreter: Rainer Greven, Geschäftsführer: Lukas Greven, 2. Geschäftsführer: Winfried Priem, Kassierer: Helga Grimmer, 2. Kassierer: Harald Kommer, Bildungsbeauftragter: Heinz Thoma, Beisitzer: Peter Gartzen, Marion Merken, Alexander Mohren, Conny Mohren, Brigitte Priem, Michael Roth, Dorothea Savelsberg, Wilfried Spieß; Revisoren: Jerome Dunkel, Tobias Hahn, Katrin Priem, Margret Rombach.

Mit großem Applaus und einem Präsent wurde Fritz Piehler für seine langjährige Tätigkeit als Seniorenbeauftragter für 60plus gedankt. Ebenso herzlich wurden Peter Gartzen und Brigitte Priem als bisherige stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins aus dem geschäftsführenden Vorstand verabschiedet.