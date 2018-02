Eischwiele - Spaß on jecke Tön: Buntes Programm auf der Marienstraße

Die Einladung von Rudi Bertram zu Weiberfastnacht

Eischwiele, kott fue Fastelovend 2018

Leev Fastelovendsjecke!

Wievefastelovend steht füe de Düe; dann jeht et em Roothuus werem ronk. Die zwej Böveschte van Eischwiele – Prinz Patrick I. on d’r Börjemeste - wolle met Üsch all Fastelovend fiere.

Öm 11 Uhr 11, wänn dea Prinz mit senge Zerem Michael on sej Jefolje em Roothuus entreck, witt dat ieschte Faß ajeschlare. Ose Kämmere, Kaeversch Steff, hät noch e paa Nössele laus jemaat, domet jenoch Bie füe Üsch all do es. Kompt pünktlich, brängt jo Senn met on maat Üsch Freud on völl jecke Tön.

Uere

Bertramse Rut

Börjemeste