Eschweiler.

Wenn der Verein zur Durchführung der Kegelstadtmeisterschaften Eschweiler in das Kegelcenter „Am Knickertsberg“ einlädt, ist wieder beste Stimmung und volles Haus garantiert. Über 90 Kegler waren bei der 12. Auflage des Sparkassen-Cups vor Ort an der Indestraße und traten in 28 Mannschaften in den Kategorien Männer, Damen und Mixed an.