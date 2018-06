Eschweiler-Dürwiß - Spannendes Turnier des RC Dürwiß

Eschweiler-Dürwiß. Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni, findet auf der Reitanlage des Reitclubs Dürwiß wieder das Große Sommerturnier statt. Bei rund 1000 Starts wird es wieder sehr spannend, verspricht der Veranstalter.

Auch in diesem Jahr gibt es am Freitag ab circa 14.30 Uhr wieder eine S-Dressur, die bis in den frühen Abend für Spannung sorgt. Der Freitag beginnt auf dem Dressur-Platz um 9 Uhr mit einer Dressur-Pferdeprüfung der Klasse A, gefolgt von einer Reitpferdeprüfung und im Anschluss der S-Dressur.

In der Halle geht es am Freitag um 10 Uhr los mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandarre, gefolgt von einer Dressurreiterprüfung der Klasse L.

Am Samstag können die Besucher ab 8 Uhr auf der Anlage frühstücken. Auf dem Springplatz startet dann die Springpferdeprüfung der Klasse A, gefolgt von einer Springpferdeprüfung der Klasse A, einer Springpferdeprüfung der Klasse L, einem Stilspringen der Klasse E, A und L und als letzte Springprüfung dieses Tages mit einem Zwei-Phasen-M-Springen.

In der Halle geht der Samstag um 9 Uhr los mit einer Dressurprüfung der Klasse A, gefolgt von einer Zwei-Sterne-A-Dressur, einem Einfachen Reiterwettbewerb, einem Dressurreiterwettbewerb der Klasse E und einer E-Dressur.

Am Sonntag kann man wieder verschiedene Springprüfungen der Kl A, E. L und M verfolgen. Um 14.30 Uhr können die jüngsten Reiter in einem Führzügelwettbewerb erstmals ihr Können beweisen. Die M-Springen ab 17.30 Uhr versprechen wieder sehr spannend zu werden.

In der Halle beginnt der Sonntag um 9 Uhr mit einer L-Dressur gefolgt von einer M-Dressur. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.