Eschweiler.

Gegensätze üben immer wieder eine Faszination aus: Im Berufskolleg Eschweiler trafen nun Schüler unterschiedlicher Berufsfachschulrichtungen, die ihr gesamtes Arbeitsleben noch vor sich haben, auf einen Autor, der in wenigen Wochen sein 82. Lebensjahr vollendet, auf jahrzehntelange Berufserfahrung als Chemie-Ingenieur zurückblicken kann und in seinen Kurzgeschichten, mit denen sich die Schüler bereits im Unterricht beschäftigt hatten, einen in erster Linie satirischen Blick auch auf die Arbeitswelt wirft.