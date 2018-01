Eschweiler - Spannende Spiele der ESG-Handballer

Eschweiler. Für die ESG-Handballer standen jetzt wieder einige Partien auf dem Programm.

B-Jugend: Eschweiler SG – HSG Würselen 33:25 (16:7)

Die B-Jugend-Handballer der Eschweiler SG schafften mit dem Heimsieg gegen den punktgleichen Tabellennachbarn HSG Würselen den Anschluss an das Mittelfeld in der Verbandsliga. Damit gelang den Indestädtern die Revanche für die Hinspielniederlage. Von Beginn an waren die Spieler aufmerksam und spielfreudig. Nach einem ausgeglichenen Start konnte sich die ESG von 5:4 vorentscheidend auf 12:4 absetzen.

Die Seiten wurden beim Stand von 16:7 gewechselt. Nach der Pause gelang es den Torabstand auf 24:10 Toren in die Höhe zu schrauben. Danach konnte Coach Weber allen Spielern längere Einsatzzeiten geben, damit sie mehr Wettkampfpraxis sammelten und einige Positionsverschiebungen testen. Am ungefährdeten Sieg mit 33:25 Toren änderte das nichts mehr. Am Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel bei Schwarz-Rot Aachen an. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung.

Es spielten: Tor: Jonas Krauthausen, Jakob Schäfer, Kilian Göttel, Feld: Leon Weber (12), Jens Kellenter (4), Jerome Aretz (5), Niclas Neander (3), Arne Thielen (1), Felix Schlösser (2), Niclas Faber (2), Florian Rath (2), Tim Hackenbroich (1), Leonard Eßer (1),

Damen: ESG – TFB Röhe 15:14 (3:8)

Zum letzten Spiel der Hinrunde empfingen die Damen der ESG die Damenmannschaft des TFB Röhe in der Eichendorfhalle, die gerade in den letzten Spielsekunden wieder einem Hexenkessel glich. Spannung erhielt das Spiel nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es das Lokalduell war, sondern auch weil beide Teams punktgleich direkte Tabellennachbarn an der Spitze der Kreisklasse waren. Bei der ESG fiel die Torhüterin aus, folglich stand mit Janine Scherer die Abwehrchefin erneut im Tor. Auch auf Trainer Kalla mussten das Team verzichten. In der ersten Hälfte konnte sich Röhe auf 8:3 absetzen.

Mit einer entsprechenden Ansage des Trainers in der Pause versehen, startet das Team der ESG in die zweite Halbzeit und begann mit der Aufholjagd. Bis zur 40. Minute hatten die ESG‘lerinnen den Rückstand aufgeholt (10:10). Sie schafften es aber nicht in Führung zu gehen. Immer wieder zogen die Röherinnen mit einem, manchmal mit zwei Toren vor. Diesen Rückstand holten die ESG-Damen auch immer wieder auf, gingen aber nie ein Tor vor. Vier Minuten vor dem Abpfiff ging Röhe erneut mit zwei Toren in Führung (14:12), im Gegenangriff verkürzten die Eschweiler Damen (13:14).

Mittlerweile waren die letzten zwei Spielminuten angebrochen. Eschweiler lag mit einem Tor hinten. Nach einer weiteren Parade der Eschweiler Hüterin gelang der Ausgleich (14:14). Acht Sekunden vor dem Ende traf Simone Defourny zum 15:14 für die ESG, die am sonntag ab 13.30 Uhr VfR Übach-Palenberg in der Eichendorffhalle zu Gast hat. Für die ESG spielten: Janine Scherer (Tor), Anne Bonk, Anne Müller (4), Annika Eiselt, Britta Dettmann, Christina Plum, Greta Müller (1), Hannah Heck, Jana Körfer, Lea Kamp (3), Nina Pütz-Masek, Simone Defourny (3), Vanessa Kurtz (4). Es fehlten: Kathi Göschel, Sylvia Faber.

Pokalspiel: TV Jülich – ESG C1 32:31 (Halbzeit 12:12)

Im Pokalhalbfinale kam es zum nächsten Krimi gegen die Jülicher Sportfreunde. Von Beginn an ging das Spiel hin und her. Leider verletzte sich Rückraumspieler Lennert Graaf bereits in der 3. Minute und war dadurch eingeschränkt. Hinzu kam, dass er nach 18 Minuten bereits zweimal Zwei-Minuten-Strafen erhalten hatte, so dass die Trainer ihn nur noch mit hohem Risiko einsetzen konnten. Über 1:3 und 3:3 ging die ESG durch Philipp Schwartz nach neun Minuten erstmals mit 5:4 in Führung. Torwart Julian Schebesta hielt sechs Würfe aus dem Spiel heraus und zwei Siebenmeter in der ersten Halbzeit, so dass das Spiel über 7:7, 9:9 und 11:11 mit 12:12 in die Pause ging.

Allerdings ließ die Abwehr- und Torhüterleistung im zweiten Durchgang nach. Nach 33 Minuten stand das Match 18:18, nach 40 Minuten 22:22. In dieser Phase des Spiels war es immer wieder Rechtsaußen Max Havesta-Pick, der Tor um Tor erzielte. Durch einige ESG-Fehlwürfe konnten sich die Jülicher über 24:23 mit einem 3:0-Lauf auf 27:23 absetzen. 90 Sekunden vor Ende führten die Jülicher 31:28. Nach Trainerauszeit setzte die Mannschaft alles auf eine Karte und verkürzte auf 31:32. Diesen knappen Erfolg retteten die Gastgeber ins Ziel und stehen somit im Pokalfinale des Kreispokals.

Aufstellung/Tore: Tor Julian Schebesta (8 Paraden), Jonas Bogdoll; Feld: Lennert Graaf (4), Philipp Schwartz (7/1), Lennart Kühn (8), Simon Herzog, Felix Pütz (4), Thomas Hoffmann, Bennet Otto (2), Joshua Stracke, Moritz Schlösser (1), Max Havesta-Pick (5).

Meisterschaft: HSG Würselen – ESG C1 26:38 (Halbzeit 13:18)

Zwei Tage später ging es zum Auswärtsspiel nach Würselen. In der ersten Spielphase ließ die Mannschaft in der Abwehr die Wachsamkeit und Emotion vermissen, so dass die Würselener immer wieder zu einfachen Toren kamen. Über 4:4 stand das Spiel nach 14 Minuten 8:8, wobei sich in dieser Spielphase im Angriff immer wieder Philipp Schwartz mit erfolgreichen Torabschlüssen auszeichnete. Nach 15 Minuten gelang ihm mit dem 9:8 die erstmalige Führung, die von da an kontinuierlich ausgebaut werden konnte. Insbesondere, wenn das vom Trainerteam vorgegebene schnelle Spiel forciert wurde, gelangen in der Regel erfolgreiche Torabschlüsse.

Dabei konnten sich erfreulich fast alle Spieler in die Torschützenliste eintragen. Nach der Pause war die Vorgabe, weiter das Spiel schnell zu machen und in der Abwehrarbeit konsequent zu agieren. Torwart Jonas Bogdoll konnte einige Bälle, unter anderem einen Siebenmeter entschärfen, so dass sich die Mannschaft über 19:14 mit einem 4:0-Lauf 23:14 absetzen. In dieser Spielphase konnte Linksaußen Moritz Schlösser bei seinem Comeback nach Verletzungspause mit drei Toren glänzen. Mit variablem Angriffspiel gelang Thomas Hoffmann das letzte ESG Tor zum 38:25, so dass die Partie mit 38:26 verdient und sicher gewonnen wurde.

Am Samstag empfängt die Mannschaft in der heimischen Eichendorffhalle um 14 Uhr die Gäste aus Düren zum nächsten Meisterschaftsspiel.

Aufstellung/Tore: Tor Jonas Bogdoll (10 Paraden), Lennert Graaf (6/1), Philipp Schwartz (13/1), Lennart Kühn (6/1), Simon Herzog, Felix Pütz (5), Thomas Hoffmann (3), Bennet Otto, Rik Binczyk (1), Joshua Stracke (1), Moritz Schlösser (3), Max Havesta-Pick.