Eschweiler-Weisweiler - Sommernachtsfest der Lätitia Blaue Funken

Eschweiler-Weisweiler.

Eine tolle Sause für Klein und Groß – die gab es am Samstag wieder im Weisweiler Park. Dorthin hatte die KG Lätitia Blaue Funken Weisweiler zu ihrem traditionellen Sommernachtsfest eingeladen. Während es am frühen Nachmittag vor allem um die kleinen Besucher ging, verwandelte die Coverband „For Example“ den Park am Abend in einen Hexenkessel.