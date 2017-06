Eschweiler.

Sommer und Sonne, darauf hoffen die zahlreichen indestädtischen Schüler wohl, wenn Mitte Juli der Schulgong für sechs Wochen lang nicht mehr klingelt. In den Schulferien startet auch in diesem Jahr wieder und nunmehr in der 11. Auflage der Sommerleseclub der Stadtbücherei Eschweiler, bei dem Kinder und Jugendliche den Spaß am Lesen beibehalten oder gewinnen sollen und dafür belohnt werden.