Eschweiler - Sommerkirmes in Eschweiler: Der Budenzauber startet mit Feuerwerk

Comic-Helden und noch ein Feuerwerk

Die Sommerkirmes ist vom 29. Juni bis 8. Juli, täglich ab 14 Uhr geöffnet.

Besonders für den Familienbummel geeignet sind der Kindertag am Dienstag, 3. Juli, und der Familientag, am Mittwoch, 4. Juli. Beim Kindertag können sich die Kleinen (kostenlos) schminken und mit lebensgroßen Comic-Helden wie Micky Maus und Luigi fotografieren lassen. Stark ermäßigte Preise machen den Familientag attraktiv.

„Inde in Flammen“ heißt es am Freitag, 6. Juli, wenn am Abend ein Bodenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung auf dem Drieschplatz die Besucher staunen lässt.

Im hinteren Bereich des Drieschplatzes und seitlich am Friedhof entlang stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.