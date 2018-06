Eschweiler-Dürwiß.

Mit der Sommersonnenwende in der vergangenen Woche hat nun auch astronomisch der Sommer begonnen. Dies feierten die Naturfreunde Eschweiler gemeinsam mit den Ortsgruppen Herzogenrath-Merkstein und Aachen bei ihrer Bezirkssonnenwendfeier. An der Grillhütte am Dürwisser Freibad kamen die Mitglieder zu einem gemütlichen Beisammensein mit Boule und Musik zusammen.