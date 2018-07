Eschweiler - Sogar die Gänge in der Aula werden beim Jekits-Projekte betanzt

Eschweiler. Die Abschlusspräsentation des Jekits-Projektes wurde jetzt eröffnet von Bürgermeister Rudi Bertram. Nach seiner Begrüßung erläuterte die Projektverantwortliche Petra Seeger, was sich hinter der Abkürzung Jekits verbirgt. Jekits steht für „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen oder Singen“.

Es handelt sich um ein durch das Land NRW gefördertes kulturelles Bildungsprogramm und das Nachfolgeprogramm von „Jeki - Jedem Kind ein Instrument“.

Das Programm ist über zwei Jahre angelegt. Im ersten Jahr nehmen alle zweiten Schuljahre im Klassenverband verpflichtend an Jekits 1 teil, im zweiten Jahr besteht die Möglichkeit, sich freiwillig und kostenpflichtig für die Fortführung in Jekits 2 anzumelden.

Tanzen als Schwerpunkt

Petra Seeger führte aus, dass die Stadt sich zum Schuljahr 2016/17 mit zwei Grundschulen für die Teilnahme an diesem Projekt beworben habe und die KGS Don Bosco als einzige Eschweiler Grundschule den Zuschlag erhalten habe. Die Schule habe sich für den Schwerpunkt Tanzen entschieden.

Zum Schuljakr 2016/17 starteten die Zweitklässler der zweiten Schuljahre der Grundschule mit über 70 Kindern an diesem Projekt, im nächsten Jahr kamen noch 13 weitere Kinder in Jekits 2 hinzu.

In JEKITS 1 erhalten die Kinder im Klassenverband eine Unterrichtsstunde zusätzlich pro Woche Tanzunterricht im Tandem mit einer Lehrerin der Schule und einer Tanzpädagogin eines außerschulischen Partners.

Außerschulischer Partner der Don Bosco-Schule ist das in der Nachbarschaft ansässige Tanzstudio Simone Brandt. In Jektis 2 erhalten die Kinder sogar 90 Minuten zusätzlichen Tanzunterricht in der Woche ausschließlich von der Tanzpädagogin des außerschulischen Partners.

Jetzt präsentierten nun im ersten Teil der Veranstaltung alle Tänzerinnen und Tänzer des Jekits-Projekts im Rahmen einer Abschlusspräsentation ihr Können.

Im zweiten Teil der Veranstaltung zeigten noch vier weitere Gruppen des Tanzstudios Simone Brandt Choreographien aus den Bereich Ballett, Jazz und Hip Hop, um allen Gästen zu zeigen, welche Fortführungsangebote das Tanzstudio nach Abschluss des Jekits-Projekts anbietet,

Die Veranstaltung war kostenlos. Die Aula war bis auf den letzten Platz gefüllt. Elf Gruppen traten auf in bunten Kostümen – sei es als elegante Ballerinas, als Zukunftsmenschen oder als flippige Hip Hop- und Breakdance-Tänzer/innen. Zum Teil reichte der Platz auf der Bühne nicht aus für die über 70 Kinder aus Jekits 1, sodass auch die Gänge in der Aula betanzt wurden.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankten sich die Schulleiterin Marianne Schneiders und die Leiterin des Tanzstudios Simone Brandt bei allen Beteiligten für das gelungene Kooperationsmodell, das ohne die großzügige Landesförderung nicht umgesetzt werden könnte.

Beide brachten zum Ausdruck, dass sie sich ganz klar eine Fortführung für die nächsten Jahre wünschen.