Eschweiler.

„Hallo Oma, rate mal, wer dran ist?“ Diese Frage hört so manche Seniorin am Telefon. Doch am anderen Ende der Leitung spricht keinesfalls die nette Enkelin oder der ebenso „liebe“ Enkel, sondern ein Trickbetrüger, der es auf die Ersparnisse der Großmutter abgesehen hat.