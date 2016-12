Singen, feiern und abstimmen: Kneipentour des „Loss mer singe“-Teams

Eschweiler. Im Januar ist es wieder soweit: Wenn das neue Eschweiler Prinzengespann proklamiert ist und die ersten Sitzungen starten, heißt es auch wieder „Loss mer singe“.

Das „Loss mer singe“-Team Eschweiler startet in diesem Jahr in seine siebte Karnevalssession und tourt an vier Abenden mit seiner Veranstaltung durch die Kneipen der Eschweiler Innenstadt. Bei der so genannten Kneipentour 2017 wird wieder gemeinsam gesungen, gefeiert und abgestimmt. Der Eintritt ist frei.

Mit viel guter Laune und Lust auf einige schöne und unterhaltsame Stunden erwartete das „Loss mer singe“-Team um Initiator Achim Bergs sein Publikum – gerne auch im Kostüm. Einlass ist an diesen Abenden jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Die erste Station ist am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr im Bistro des Talbahnhofs. Dort werden dem Publikum zum ersten Mal die neuen Hits der Session aus Eschweiler und Köln präsentiert. Vier Eschweiler Bands gehen in diesem Jahr mit ihrem Hit an den Start und buhlen bei jedem Termin um die Gunst und das Votum des Publikums.

In der Auswahl der Kölner Hits der Session finden sich auch in diesem Jahr wieder die etablierten Bands der Domstadt wieder, aber auch neue Namen sind dabei. Natürlich dürfen die Hits der Bläck Fööss, Höhner, der Paveier und von Brings nicht fehlen. Gespannt sein dürfen die Besucher jedoch auch auf die Hits der weniger bekannten Gruppen, wie beispielsweise Miljö. Auch hier wird es sicher wieder ein spannendes Rennen um den Sieg geben.

Finale in der Altdeutschen

Weitere Termine der Kneipentour sind: Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr im Mexi & Co; Sonntag, 19. Februar, um 19 Uhr Haus Lersch sowie Sonntag, 26. Februar, um 20 Uhr im Hotel Zur Altdeutschen. Dort startet dann das große Finale mit der Bekanntgabe der Siegertitel aus Eschweiler und Köln.