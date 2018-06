Eschweiler-Dürwiß - Simon Delzepich sieben Mal auf dem Leichtathletik-Podest

Eschweiler-Dürwiß.

Zehn Titel heimsten am Sonntag die jungen Leichtathleten des SV Germania Dürwiß während der (offenen) Städteregionsmeisterschaften in den Altersklassen U12 und U14, die die Germanen gemeinsam mit der LSG Eschweiler im Sportpark am See ausrichteten, ein. Für den Löwenanteil sorgte Simon Delzepich, der sieben Mal auf dem obersten Podest des Siegertreppchens stehen durfte.