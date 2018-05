Eschweiler - Siege und Niederlagen: Tennisclub Blau-Gelb startet in die Sommersaison

Eschweiler. Der Eschweiler Tennisclub Blau-Gelb ist in die Sommersaison gestartet. Einen Krimi gab es in der Oberliga. Die Damen 30 unterlagen beim TC Weiden knapp mit 4:5. Dina Jacobs, Christiana Mohr und Ellen Schmitz gewannen ihre Einzel, Nada Kostovski, Manuela Henn und Sandra de Hesselle kassierten deutliche Niederlagen.

Mehr zum Thema

Das Doppel Dina Jacobs/Christiana Mohr siegte, das Duo Nada Kostovski/Manuela Henn verlor. Somit musste das dritte Doppel die Entscheidung bringen. Ellen Schmitz und Sandra de Hesselle unterlagen mit 8:10 im Champions-Tiebreak. Damit verlor die Mannschaft die Partie mit 4:5.

Wiedergutmachung gab es eine Woche später beim HTC Schwarz-Weiß Bonn. Die Eschweiler Damen 30 gewannen mit 6:3. Dina Jacobs, Christiana Mohr, Ellen Schmitz und Manuela Henn gewannen ihre Einzel. Die Doppel Christiana Mohr/Ellen Schmitz sowie Dina Jacobs/Nada Kostovski steuerten zwei weitere Punkte bei. Nach zwei Spielen steht die Mannschaft in der Sechsergruppe auf dem 3. Platz der Tabelle.

Ebenfalls einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Herren 30. In der 1. Bezirksliga ging es zunächst zum FC Blau-Weiß Embken. Es war ein spannendes Duell, das Embken mit 6:3 gewann. Das erste Heimspiel auf der neuen Anlage war dann ebenfalls den Herren 30 vorbehalten. Gegen TC Hertha Walheim sicherten Denis Werth, Michael Okonski, Felix Peters, Thomas Deising, Kevin Kratzborn und Jens Baumann einen 8:1-Erfolg und damit Tabellenplatz drei in der Siebenergruppe.

Die Damenmannschaft unterlag derweil in der 1. Runde des Bezirkspokals mit 0:3 beim TC Wegberg. An diesem Wochenende bestreiten die Damen ein Heimspiel gegen TC Kreuzau. Erster Aufschlag ist am Sonntag, 20. Mai, um 9 Uhr.