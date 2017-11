Sieg nach Leistungssteigerung der ESG-Handballer

Eschweiler. Am vergangenen Sonntag ist die 1. Handballmannschaft der Eschweiler SG zur Primetime um 17.15 Uhr nach Kornelimünster ins Inda-Gymnasium geladen worden.

Dort wurde sie vom SV Eilendorf erwartet, der an die jeweils knappen Punktgewinne der Spieltage zuvor anknüpfen wollte. Sich selbst hatte man zum Ziel gesetzt, mit einem souveränen Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren.

Im Angriff kamen die Indestädter gut in die Partie. In den ersten Minuten konnte die ESG die erspielten Chancen nutzen und in Tore ummünzen. In der Defensive tat sich die Mannschaft von Armin Alten jedoch deutlich schwerer. Vor allem mit dem Eilendorfer Mittelmann/Kreisläufer Schröder hatte das Team seine Probleme. Dieser traf beinahe die gesamte erste Halbzeit nach Belieben. Zusätzlich verlor die ESG nun auch in der Offensive die nötige Präzision und traf ein ums andere Mal nur Aluminium.

Dies war vor allem deshalb so ärgerlich, weil die Eschweiler immer noch in der Lage waren, die Eilendorfer Abwehr auszuspielen und sich gute Wurfmöglichkeiten zu erarbeiten. Diese wurden in der zweiten Phase der ersten Halbzeit jedoch einfach nicht mehr konzentriert genutzt. Somit ging die ESG nach einer Halbzeit, in der keine Mannschaft eine Führung verdient gehabt hätte, mit einem 12:12-Unentschieden in die Pause.

Die Halbzeitansprache von Trainer Armin Alten ergab sich dementsprechend. Er forderte eine grundsätzlich kompaktere Abwehr und eine aggressivere Deckung im Zentrum. Zusätzlich sollten sich alle Schützen im Abschluss konzentrieren und die guten Chancen auch in Tore verwandeln. Diese taktischen Maßnahmen konnten über weite Strecken dann auch umgesetzt werden.

Die Abwehr stand nun stabiler und nicht jeder Wurf Eilendorfs ergab automatisch ein Tor. In der Offensive konnte die ESG zu Beginn des zweiten Durchgangs vor allem über die Außen punkten. Dies und einfache Gegenstoßtore ließen die ESG immer weiter davonziehen. Auch, wenn sich die Gastgeber keinesfalls aufgaben, hatten die Eschweiler das Spiel nun im Griff und konnten ihre Führung Tor um Tor ausbauen, so dass man Mitte der Halbzeit ein Fünf-Tore-Polster aufgebaut hatte.

Auch eine kurze zerfahrene Phase der Partie, in der die Eschweiler mit vier Spielern gegen fünf Eilendorfer auf der Platte stand, konnte daran nichts mehr ändern. Letztlich konnte die ESG die Führung in einem Schlusssprint auf acht Tore ausbauen und 32:24 gewinnen.

Am kommenden Samstag empfangen die ESG-Handballer zur gewohnten Zeit das Tabellenschlusslicht Westwacht Weiden 2. Dass dieses Team nicht zu unterschätzen ist, hat diesen Spieltag die Mannschaft aus Brand gelernt. Somit ist man auch in Eschweiler gewarnt und wird sich konzentriert auf den Gegner vorbereiten. Anpfiff gegen die Zweitvertretung aus Weiden ist um 19.30 Uhr in der Eichendorffhalle an der Lessing-straße.

Für die ESG spielten: Blume, Lars; Velden, Simon; Fröhlich, Gennadi ; Hoffmann, Niels (1); Kalla, Torsten (5/2); Kembügler, Lars (1); Kivircik, Engin (3); Krahe, Karsten ; Mann, Kevin (4); Morsch, Philipp (4); Poick, Simon (4); Thielen, Maik (4); Weber, Daniel (2.).